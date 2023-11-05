هشام حسين يستنكر استهداف إسرائيل لمستشفيات قطاع غزة: هدفه تهجير السكان

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة، واستهدافهم المستشفيات والمنازل المكتظة بالمدنيين، منوهًا إلى أن إسرائيل تجردت من كل معاني الإنسانية، وتقوم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وتابع هشام حسين، في بيان صادر عنه، أن إسرائيل وضعت مخططًا لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء، وهي تسعى بكافة السبل لإنجاح هذا المخطط عبر الضغط على الفلسطينيين، واستهدافهم وقتلهم حتى لا يكون أمامهم بديل سوى الخروج من ديارهم.

وأكمل أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الضغط الإسرائيلي لإجبار الفلسطينيين على الترحيل القسري إلى سيناء عبر إحداث مأساة إنسانية فى القطاع، هو مخطط حبيس الأدراج منذ عقود ينتظر فقط الظروف المناسبة لتنفيذه، منوهًا إلى أن استهدافهم بالمستشفيات وطلب إخلائهم لها، هو بمثابة حكم بالإعدام عليهم.

وثمن هشام حسين تعامل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هذا المخطط، منوهًا إلى أن الرئيس أكد رفضه التام لقضية أي تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء، لما له من تداعيات سلبية متمثلة في تحويل سيناء إلى قاعدة تنطلق منها الهجمات ضد إسرائيل.