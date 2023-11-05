شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح حازم عمر تعلن تفاصيل تشكيل حملتها الانتخابية بـ 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، تفاصيل تشكيل حملتها الانتخابية في محافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وقنا.

وكان المهندس حازم عمر أعلن في مؤتمر صحفي منذ عدة أيام عن ملامح برنامجه الانتخابي، والذي يتكون من عدة أهداف منها دعم الأحزاب والتداول السلمي للسلطة.

كما التقى المرشح الرئاسي خلال الأيام الماضية بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسفير الايطالى بالقاهرة ووفد من كتلة الحوار لعرض برنامجه الانتخابي .