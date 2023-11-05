شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود عصام: استمرار استهداف المستشفيات فى فلسطين يهدد السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات والمدارس في قطاع غزة للضغط من أجل تهجير الأهالي إلى سيناء.

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: ما تقوم به قوات الاحتلال يتنافى تماما مع مبادئ حقوق الإنسان، ويمثل جرائم حرب، يستوجب محاكمة حكومة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك يؤدي لتأجيج الصراع في المنطقة ويقوض عملية السلام.

وأكد النائب محمود عصام، أن استمرار الضغط لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء أمر مرفوض ولن يتم القبول به على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا بديل عن وقف التصعيد وإقرار حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة.