"أنصار الله": هناك معركة قادمة وشاملة تلوح في الافق ستحدد مصير المنطقة والعالم ولا سبيل لتجنبها

أعلن عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" محمد البخيتي، أن "هناك معركة قادمة وشاملة تلوح في الافق ستحدد مصير المنطقة والعالم ولا سبيل لتجنبها، وأي محاولة لتجنبها او تأخير موعدها الافتراضي طلبا للسلامة إنما يمكن العدو من التحكم بمجرياتها بطريقة تخدم مصالحة".

ولفت البخيتي، الى أنه "إلى جانب الحرب المحدودة التي تدور رحاها الان هناك صراع إرادات يسبق الحرب الشاملة، ومن أجل تمكين قيادات محور المقاومة من اتخاذ القرار المناسب لفرض إرادة الامة ولتحقيق النصر الكبير والسريع باقل كلفة في حال توسعها لا بد من إستعداد جمهور محور المقاومة لهذا الخيار من الناحية الايمانية والعسكرية والاخلاقية والنفسية والمعنوية، ولهذا قررت إيصال هذه الرسالة وما سيليها من رسائل في الأيام والاسابيع القادمة".

وأكد أن "إلتزام جمهور محور المقاومة بتوجيهات قياداته أمر ضروري لأن هذا امتداد لولاية الله وولاية رسوله وشرط اساسي لتحقق النصر، ولكن هذا لا يعفينا من مسؤلياتنا الفردية من خلال التحرك لرفع الجاهزية القتالية والنفسية والمعنوية للمجتمع ليكون مهيأ لتحمل كلفة الحرب في إطار المنهج القرآني والتوجيهات العامة للقيادة".

واعتبر أن "هذا هو التوقيت المناسب لخوض المعركة الفاصلة، لان خوضها اليوم من أجل فلسطين كفيل بتوحيد الأمة، كما يتزامن مع انشغال الغرب بقيادة امريكا بتورطه في الحرب مع روسيا وفي الصدام مع الصين".