لابيد: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية وليست قوة إقليمية ولم تربح الحرب

اكد زعيم المعارضة في الإسرائيلية يائير لابيد بان إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية وليست قوة إقليمية ولم تربح الحرب. واوضح لابيد خلال زيارته لخيمة الاحتجاج التي أقامتها عائلات الأسرى، "سندعم أي صفقة مهما كانت مدلولاتها وتداعياتها".

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