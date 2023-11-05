صفارات الإنذار تدوي في سديروت وبلدات عدة في غلاف غزة تزامنا مع غارات اسرائيلية غير مسبوقة

دوت صفارات الإنذار في سديروت وبلدات عدة في غلاف غزة. وفي السياق، اشارت قناة "الجزيرة" الى غارات إسرائيلية غير مسبوقة تستهدف مدينة غزة بعد قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

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