شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 شخصًا ونزوح الآلاف جراء فيضانات في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم في فيضانات مفاجئة نجمت عن أمطار غزيرة تهاطلت على المنطقة الصومالية في إثيوبيا أجبرت أكثر من 12 ألف أسرة على النزوح.

وأخبرت الحكومة الإقليمية عن انهيار جسور وتدمير طرق بسبب هطول الأمطار مما صعب الوصول إلى الأسر المتضررة كما تم الإبلاغ عن أضرار لحقت بالماشية والمحاصيل والممتلكات.

من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الشهر الماضي إن شرق أفريقيا سيشهد على الأرجح أمطارا أكثر غزارة من المعتاد خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بسبب ظاهرة "النينيو".