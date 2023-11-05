شكرا لقرائتكم خبر عن تشاد تستدعي سفيرها في دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت تشاد، اليوم، القائم بأعمال سفارتها في إسرائيل -القائمة بالاحتلال- للتشاور بسبب عدوانها على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة خارجية تشاد في بيان لها، أن استدعاء القائم بالأعمال للتشاور، بسبب قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأضافت أن الحكومة التشادية تتابع بأكبر قدر من الاهتمام والقلق الوضع في الشرق الأوسط، خاصة موجات العنف المميت غير المسبوق في قطاع غزة.

وقف إطلاق نار

وأشارت إلى أنه "في مواجهة هذه المأساة تدين تشاد الخسائر البشرية في صفوف العديد من المدنيين الأبرياء" وتدعو إلى "وقف إطلاق نار يؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية".

وأصبحت تشاد الدولة السادسة التي تستدعي كبير مبعوثيها من دولة الاحتلال بسبب عدوانها على قطاع غزة، وسبقتها تشيلي وكولومبيا والأردن، وتركيا، وهندوراس.