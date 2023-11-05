مصدر أمني: إصابة رجل باختناق في جحيم مصنع مراتب بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة في حريق مصنع للإسفنج "مراتب" مركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الأحد.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الحريق التهم غرف التخزين ومواد التصنيع لافتا إلى إصابة شخص بحالة اختناق يدعى "أحمد.م." يبلغ من العمر 40 سنة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الأحد، من السيطرة على حريق هائل التهم محتويات مصنع لإنتاج الإسفنج مركز البدرشين جنوب المحافظة دون وفيات.

ودفع رئيس مجلس المدينة بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحريق -جمالون من طابق واحد- ومراجعة التراخيص وشروط السلامة والأمن الصناعي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من إحدى المنشآت الصناعية بقرية أبوصوير.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي لدعم القوات بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري.

قوات الشرطة بقيادة مأمور قسم البدرشين فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط المصنع، وعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر دون وقوع مصابين.