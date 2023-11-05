"دليل على الانحراف".. أول تعليق من مصر بشأن المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة، دليل على الانحراف والتطرف، الذي لحق ببعض صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

وتابعت الخارجية المصرية، أن العالم يتحدث عن نزع السلاح النووى ومخاطره، والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل.

وكان وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، قال إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان.

وأضاف وزير التراث، أن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، لافتا إلى أن عليهم إعادة إقامة المستوطنات فيه، موضحا أنه لا مكان لقطاع غزة ولا ينبغي أن يكون هناك وجود لشمال القطاع.

وتابع إلياهو، أن من يرفع راية حماس لا يجوز له أن يستمر في الحياة على الأرض، مضيفا: "أطمح أن نعود بعد الحرب إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة".