أمطار وضباب.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

وأكد الهيئة أن الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وتابعت: "يوجد أمطار بنسبة 40% على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.