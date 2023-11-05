شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بـتخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم، اجتماعين برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، ناقشت في الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن سرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وقال النائب مقدم الاقتراح برغبة، إنه سبق وأن تقدم بطلب إلى محافظ قنا باستئجار الدور الثالث من مؤسسة التكافل الاجتماعي والكائن أعلى عيادة الوفاء الشاملة بحي المصالح، وذلك بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية ورفع معاناة المنتفعين من الازدحام الشديد بالعيادة الخاصة، حيث إن العيادة تقدم جميع ‬‎‫التخصصات علماً بأن مؤسسة التكافل الاجتماعي بقنا والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وتم الرد أنه قامت المحافظة بمخاطبة مديرية الإسكان والمرافق بقنا لتحديد القيمة الإيجارية لاستئجار الدور الثالث بمبنى مؤسسة التكافل الاجتماعي‬‎ للتامين الصحي بقنا‬‎‬‬‬‬، وحددت القيمة الإيجارية الشهرية بمبلغ عشر آلاف وثلاثون جنيهاً.

وتابع: قامت المحافظة بمخاطبة الهيئة العامة للتامين الصحي بقنا بمضمون ما ورد من مديرية الإسكان بقنا ومديرية التضامن بقنا، وحتى الآن لم يتم البدء في تشغيل توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين الصحي.

وطالب النائب أحمد عبد الماجد بسرعة الانتهاء من تجهيزات توسعات عيادة الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين‬ الصحي.‬‬‬‬

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة والسكان الموافقة المبدئية على توسعات عيادة الوفاء الشاملة بقنا التابعة لفرع جنوب الصعيد بهيئة التأمين‬ الصحى، ولكن الأمر أولاً يستوجب موافقة الشئون الطبية والإدارة القانونية، وسوف يتم خلال أسبوع الموافقة والإعلان في البوابة الرسمية، وجارى عمل محضر بت في الموضوع وصدور موافقة رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل حتى يتسنى العرض على السلطة المختصة في فترة وجيزة، وتسهيلاً للإجراءات والإسراع من التنفيذ لتلبية احتياجات المواطنين تم الموافقة على الاسناد بالأمر المباشر.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، أن يقوم النائب مقدم الاقتراح برغبة بمتابعة تغيير مذكرة العرض لتصبح موافقة الطرح بالإسناد المباشر حتى يتم التنفيذ على وجه السرعة مع موافاة اللجنة بما تم في هذا الشأن.

أما فيما يخص الاجتماع الثانى، فناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور مؤمن معاذ بشأن إنشاء مجمع للتأمين الصحي بالوادي الجديد بمدينة الخارجة.

وأكد النائب الدكتور، مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة أن محافظة الوادي الجديد تمثل تقريباً نصف مساحة مصر - وهي محافظة نائية ومترامية الأطراف والمسافات بين المراكز كبيرة، وأن المحافظة في أمس الحاجة لإنشاء مجمع للتأمين الصحي لكي يكون نواة لمستشفى خاص بالتأمين الصحي، وهى المحافظة الوحيدة التي لا توجد بها مستشفى خاص للتأمين الصحي، ويتم تقديم خدمات التأمين الصحي من خلال التعاقد مع مستشفى الخارجة، ولتيسيير تقديم خدمات التأمين الصحي بالمحافظة نحتاج لوجود مبنى للعيادات الخارجية ومبنى إداري خاص بالتأمين الصحي.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد موافي رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالتأمين الصحي أنه بدأ تقديم خدمات التأمين الصحي بالوادي الجديد عام 1998 من خلال عيادتين بمدينتي الخارجة والداخلة والتي تتبع فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، وفي عام 2018 تم فصل منطقة الوادي الجديد عن فرع وسط الصعيد، وبتاريخ 1/7/2022 تم انشاء وحدة حسابية منفصلة لمنطقة الوادي الجديد.

وأوضح، أنه بدأ التنسيق والتعاون مع المحافظة لإمداد الفرع باحتياجاته من القوى البشرية والتجهيزات اللازمة، ونظراً لأن عيادتي التأمين الصحي بالخارجة والداخلة غير كافية لتقديم الخدمات لجميع مراكز المحافظة مع الأخذ في الاعتبار بعد المسافات بين مراكز المحافظة تم الموافقة على إنشاء وتشغيل عيادة بمركز ومدينة الفرافرة وبدأ العمل بها وجاري التنسيق لعمل عيادة بمركز بلاط وباريس، وتم تشكيل لجان طبية متخصصة مثل لجنة الأورام وأمراض الدم والروماتيزم والقلب وأمراض الكبد لتوفير مشقة السفر على المنتفعين، وأنه بالفعل لا يوجد مستشفى تابعة للتأمين الصحي بالمحافظة ويتم تقديم الخدمات الطبية عن طريق التعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، وأن الهيئة توافق على طلبات السيد النائب مقدم الاقتراح برغبة وفقاً لخطة الدولة الموضوعة.

ومن جانبهم اقترح أعضاء اللجنة أن يتم الشروع في إنشاء مستشفى خاص بهيئة التأمين الصحي وفقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث تؤول هذه المستشفى لهيئة الرعاية الصحية لحين تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الوادي الجديد.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومحافظة الوادي الجديد لتخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى ومجمع عيادات مركزية وفقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل.