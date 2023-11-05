شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: استمرار استهداف المستشفيات فى قطاع غزة يهدم مبادئ حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس في جرائم الحرب التى يرتكبها بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد للعالم مدى وحشية وخسة وغدر ذلك الاحتلال، الذى يستهدف الأطفال والنساء والمرضى، في صور من أبشع الجرائم الإنسانية.

وانتقد حسانين توفيق، فى بيان صادر عنه استمرار الصمت الدولي والعربي على هذه المجازر، موضحًا أنه أمر ليس له مبرر أو تفسير سوى الموافقة والدعم الغربي لذلك الاحتلال.

وحذر حسانين توفيق، من استمرار ذلك الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال، مشيرا إلي أنه يهدم مبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية التي تغنت بها دول العالم الأول على مدار عقود.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل بموافقة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، يكشف للعالم أن تلك الدول هى الممول الأول لهذه المجازر، لاسيما أن أمريكا خصصت من ميزانيتها وتسليحها من أجل دعم إسرائيل في حربها غير المتكافئة ضد المدنيين العزل.

وطالب حسانين توفيق، العالم العربي باتخاذ موقف موحد تجاه ما تقوم به، من أجل الضغط علي إسرائيل وإجبارها على وقف الإبادة الجماعية التى تمارسها، وإنقاذ ما تبقى من إنسانية العالم إن وجدت.