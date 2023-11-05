النشرة: استهداف سيارة مدنية بين عيناتا وعيترون بداخلها 5 اشخاص بينهم 3 اطفال

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، باستهداف سيارة مدنية بين عيناتا وعيترون بداخلها امراة و3 اولاد.

وفي التفاصيل ان سيارتين كانتا تسيران خلف بعضهما، الاولى يقودها الصحافي سمير عبد الحسين ايوب ( مراسل قناة روسية وهو من بلدة عيناثا) وخلفه سيارة CRV تقودها المواطنة هدى عبد النبي حجازي ( ابنة اخت الصحافي سمير ايوب) وبرفقتها والدتها واولادها الثلاثة، عندما تعرضوا لغارة من مسيرة معادية، فأصيبت سيارة الCRV اصابة مباشرة وانقلبت الى جانب الطريق واندلعت فيها النيران.

وادت الغارة الى استشهاد كل من سميرة عبد الحسين ايوب ( شقيقة الصحافي سمير ايوب ) واحفادها الاشقاء ريماس محمود حجازي ( 14 عاما ) تالين محمود حجازي ( 12 عاما) وليان محمود حجازي ( 10 اعوام) ووالدتهم هدى ايوب التي اصيبت بجروح مع شقيقها الصحافي سمير ايوب.

وعملت سيارات اسعاف تابعة لكشافة الرسالة على نقل الجرحى والجثامين الى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل .