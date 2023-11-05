غانتس يدعو نتانياهو إلى سحب تصريحات ربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط وهجوم حماس بطوفان الاقصى

دعا الوزير الذي انضم إلى حكومة الحرب في إسرائيل بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم إلى سحب تصريحات ورد أنه أدلى بها وربطت بين احتجاجات جنود الاحتياط قبل الحرب ودوافع حركة "حماس" لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي في معركة "طوفان الاقصى".

وقال غانتس إن على نتانياهو سحب تصريحاته. واعتبر بان "التهرب من المسؤولية وتوزيع الاتهامات المزعومة في وقت الحرب يشكل ضربة للبلاد".

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية ووسائل إعلام أخرى أن نتانياهو قال إنه قد تكون هناك حاجة للتحقق مما إذا كانت الاحتجاجات ضد حكومته منذ أشهر، ومنها احتجاجات جنود الاحتياط الذين قالوا إنهم لن يرفضون استئناف الخدمة، تضاف إلى دوافع حماس لتنفيذ هجومها على إسرائيل الشهر الماضي مما أشعل فتيل الحرب الحالية.