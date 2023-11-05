القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: احتمال حدوث غزو من الشمال تراجع وحزب الله لن يستطيع اختراق حدودنا

نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي بان احتمال حدوث غزو من الشمال تراجع وحزب الله لن يستطيع اختراق حدودنا.
ولفت المسؤول الإسرائيلي الى ان وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن إن حدث سيكون مؤقتا وسنواصل عملياتنا ضد حماس.
وذكرت معاريف عن مسؤول إسرائيلي بان المسؤولية الأمنية في غزة ستبقى بيد إسرائيل عقب الحرب.
بدورها، نقلت "إسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي بان "العملية البرية في غزة ساهمت في الحصول على معلومات عن المخطوفين، وتقييمنا يشير إلى أن معظم المخطوفين على قيد الحياة".
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