الجيش الإسرائيلي: نهاجم بقوة عظيمة الليلة ونوجه ضربة قوية في غزة وهاجمنا عدة مواقع لحزب الله

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باننا نعمل على مدار الساعة للحصول على أي معلومة تخص الرهائن في غزة، ولفت الى ان قواتنا حاصرت مدينة غزة ووصلت إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية هناك.

واعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي باننا نهاجم بقوة عظيمة الليلة ونوجه ضربة قوية في غزة، وقد هاجمنا 2500 هدف منذ بدء الحملة البرية في غزة، ونحن نشن هجوما واسعا على غزة الآن. واشارت الى ان عدد القتلى من جنودنا وضباطنا ارتفع إلى 347 منذ 7 تشرين اول.

ولفت المتحدث العسكري الإسرائيلي الى ان الحصار المفروض حاليا على غزة مرحلة هامة من أجل تفكيك حماس.

واعلن بانه هاجمنا عدة مواقع لحزب الله ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قتل مدنيا إسرائيليا.