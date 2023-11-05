افادت قناة "المنار" عن رشقة صاروخية جديدة بإتجاه مستوطنة كريات شمونة. ولفتت الى انه مرة جديدة تفشل القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ التي سقطت في كريات شمونة.

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