بلينكن: الهجمات ضد القوات الأميركية في العراق غير مقبولة وسنأخذ الاجراءات اللازمة لحمايتها

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة غير معلنة لبغداد، أن"الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسوريا، والتي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس واسرائيل، غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف بلينكن، خلال المؤتمر قبل أن يغادر إلى تركيا، "سوف نأخذ الاجراءات اللازمة من أجل حماية قواتنا".

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أميركية وأخرى، اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول.