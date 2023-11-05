الشرطة الألمانية تعلن انتهاء عملية احتجاز تركي لابنته في مطار هامبورغ

أعلنت الشرطة الألمانية اأنها أنهت عملية احتجاز أب لابنته البالغة أربع سنوات على مدرج مطار هامبورغ منذ مساء السبت بعد توقيفه "من دون أي مقاومة".

وذكرت الشرطة أن "عملية احتجاز الرهينة انتهت، وخرج الرجل من السيارة مع ابنته وأوقف من دون مقاومة"، مشيرة إلى أن الطفلة "تبدو بخير".

واستمرت العملية 18 ساعة.

وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق أنها تتفاوض مع رجل تركي مسلح لإقناعه بوضع حد لاحتجازه ابنته في سيارة بالقرب من إحدى الطائرات.

واقتحم الرجل البالغ 35 عاماً مدخل المطار قرابة الساعة الثامنة مساء السبت بسيارته مطلقاً عيارات نارية، واحتجز ابنته البالغة أربع سنوات فيها في محاولة منه لأخذها إلى تركيا.

وأوضحت السلطات أن الرجل على خلاف مع زوجته في شأن حق حضانة الطفلة، وأنه خطف الطفلة من منزل والدتها.

وفي البداية، طلب هذا الأب، تمكينه من الانتقال بالطائرة إلى تركيا.

وتوقفت حركة الملاحة في مطار هامبورغ منذ مساء السبت.

واقتحم الرجل مدرج المطار مساء السبت بعد تحطيمه حاجزاً عند مدخله، وأطلق النار مرتين في الهواء وألقى زجاجتين حارقتين، بحسب الشرطة.

وكانت الزوجة أبلغت الشرطة باختطاف الطفلة من منزلها في شتاده، على مسافة نحو 30 كيلومترا من هامبورغ.

ومساء السبت، اضطرت 17 طائرة كان من المقرر أن تهبط في مطار هامبورغ تحمل 3200 راكب، إلى تغيير مسارها. أما الرحلات التي كانت مقررة الأحد من حيث المبدأ فيبلغ عددها 286 وينبغي أن تنقل 34500 مسافر.