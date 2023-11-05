وقفة إسعافية تضامنية في صيدا استنكارا لاستهدف جمعية كشافة الرسالة الإسلامية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان مئات المسعفين في الجمعيات الطبية في صيدا ومنطقتها شاركوا في الوقفة التضامنية مع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية بعد إستهداف سيارات الإسعاف التابعة لها، وذلك في ساحة الشهداء وسط مدينة صيدا حيث اطلقت ابواق سيارات الاسعاف كتعبير عن الاحتجاج.

الوقفة التي دعت اليها الجمعية الطبية الاسلامية شارك فيها مسعفو الجمعيات الطبية الصحية والانسانية في صيدا ومنطقتها (جمعية كشافة الرسالة الاسلامية - الدفاع المدني مفوضية الجنوب، جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني – مستشفى الهمشري، الهيئة الصحية الاسلامية، الجمعية الطبية الاسلامية، مؤسسة معروف سعد، الحرس الثوري العربي، جمعية الشفاء، والجمعية الطبية).

والقى ممثل الجمعية الطبية الاسلامية لؤي السبع أعين كلمة إستنكر خلالها الإعتداء على المسعفين مشيدًا بدورهم الرسالي الإنساني.

وتحدث مفوض الدفاع المدني في الجنوب محمد شكرون بإسم جمعية كشافة الرسالة الاسلامية، شاكرًا الجمعيات الصحية المشاركة وعلى رأسها الجمعية الطبية الإسلامية، مؤكدًا على أن هذا الإعتداء لن يزيد الجمعية والمسعفين إلّا تمسكًا بالنهج الرسالي وخدمة الناس كما أرادنا الإمام المغيب السيد موسى الصدر.