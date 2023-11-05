مراد: سندخلُ مع كلّ مقاومٍ من الجنوب ونستكمل معًا طريق التحرير الذي بات قريبًا

أعلن رئيس حزب الاتحاد النائب حسن مراد، خلال وقفةٍ تضامنيّة دعا إليها في غزة البقاعية، دعمه "الكامل للمقاومة الفلسطينية التي تدافع عن شرف الأمة في سبيل كتابة تاريخ جديد في الصراع الوجودي مع هذا الكيان الغريب عن المنطقة وعقائدها".

واعتبر مراد، أن "غزة بصمودها الأسطوري أسقطت قناع الكيان المحتل مع داعميه الذين يرفضون أي وقف لإطلاق النار"، مشدداً على "أحقية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة في مقاومة الاحتلال وزعزعة استقراره من خلال تسطير أروع الملاحم لاستعادة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. وقال: سندخل مع كل مقاوم من الجنوب المحرّر إلى فلسطين المحرّرة؛ وواجبنا الطبيعي أن نكون جزءًا منه".

وتوجّه مراد بالتحية إلى "الجيش اللبناني الذي يقدم التضحيات وإلى كل الفصائل المقاوِمة في الجنوب"، مبدياً "جهوزية حزب الاتحاد وشبابه لأن تكون أيديهم مفتوحة لكل من لديه رغبة بالدفاع عن الوطن ووحدته وتحريره من الاحتلال".

وأكد على "موقف حزب الاتحاد الواضح تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، وأن خياراته لن نحيد عن هذا الدرب لنستكمل معًا طريق التحرير الذي بات قريبًا، وسنكون موجودين في كل ساحة توصلنا للتحرير"، معتبرًا أن "المقاومة هي فعل إيمان، وأن الحق بغير القوة ضائع والسلام بغير مقدرةٍ الدفاع عنه استسلام، كما قال الزعيم جمال عبدالناصر".

ولفت مراد إلى أن "التحارب أثبت أن العدو لا يفهم لغة الحوار والتفاوض، ولا يعرف ثقافة السلام ولا يؤمن بها، ولا يعرف إلا لغة القوة ولن يُهزم إلا بالقوة"، مؤكدًا "صوابية الرهان على الدور المحوري للأشقاء في السعودية وسورية ومصر والعراق لإعادة التوازن مع القوى الذي تستهدف الأمة، منتقدًا المستعمرين الجدد للذين يعطون العدو طائرات وأسلحة لقتلنا ويبيعوننا كلامًا معسولا".