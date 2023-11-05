فضل الله: العدو الإسرائيلي سيدفع ثمن جريمة عيناثا والمعادلة التي قال عنها السيد نصرالله طبقت فورا

أشار النائب حسن فضل الله، في حدي للـ"جديد" عن استهداف العائلة في عيناثا، الى أن "العدو سيدفع الثمن والمعادلة التي قال عنها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله طبقت فورا".

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