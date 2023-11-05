شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة حاشدة في واشنطن تندد بالحرب على قطاع غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر عشرات الآلاف في واشنطن وعدد من المدن والعواصم الغربية، للمطالبة ب«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة ورفض السياسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أن «الجميع متواطئ إلى حد ما» في الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس منذ نحو شهر.

ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام البيت الأبيض في واشنطن، ومعظمهم شبان وأفراد عائلات، الأعلام الفلسطينية، ووضع كثر منهم الكوفية الفلسطينية التقليدية، وذلك في اليوم التاسع والعشرين من الحرب بين إسرائيل وحماس، مطالبين ب«وضع حد فوري لحصار غزة». وهتف المشاركون في التظاهرة: «نقول لك لا، جو مرتكب الإبادة»، في إشارة إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وكتب على لافتات «نحن بشر مثل الأوكرانيين» و«بايدن لا يمكنك أن تختبئ، لقد وافقت على إبادة». وأطلق نشطاء على الاحتجاج اسم «مسيرة وطنية إلى واشنطن: فلسطين حرة» ونظموا تسيير حافلات إلى العاصمة الأمريكية من جميع أنحاء البلاد لتجمع المحتجين، حسب ما قال تحالف «آنسر» المناهض للحروب والعنصرية. من جهة أخرى، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن أوباما، تحليلاً معقداً للصراع بين إسرائيل وحماس، إذ اعتبر أن الآلاف من مساعديه السابقين جميعاً «متواطئون إلى حد ما» في إراقة الدماء الحالية. وخلال مقابلة مع موظفيه السابقين في شيكاغو، قال أوباما: «أنظر إلى ما يحدث وأفكر مرة أخرى، ما الذي كان يمكنني فعله خلال فترة رئاستي نحو هذا الأمر؟ لكنّ هناك جزءاً مني لا يزال يقول: حسناً، هل كان هناك شيء آخر كان بإمكاني فعله؟». وحث الرئيس الأمريكي الأسبق مساعديه على «فهم الحقيقة كاملة». وذكر: «ما فعلته حماس كان مروعاً، وليس هناك أي مبرر له. والصحيح أيضاً أن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يطاق». وأوضح: «قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الغذاء والماء والكهرباء لا يهدد فقط بتفاقم الأزمة الإنسانية، فمن الممكن أن يؤدي أيضاً إلى تصلب التوجهات الفلسطينية لأجيال».

إلى ذلك، تظاهر آلاف الأشخاص، أمس الأحد، في مرسيليا في جنوب فرنسا دعماً للفلسطينيين، وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة منذ هجوم حماس الدامي قبل شهر.

(وكالات)