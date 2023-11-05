شكرا لقرائتكم خبر عن في رقم قياسي.. وصول 32 ألف مهاجر إلى جزر الكناري هذا العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - رويترز

قالت السلطات الإسبانية، الأحد، إن نحو 32 ألف مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية على متن سفن متهالكة من غرب إفريقيا هذا العام، ليتجاوز العدد رقماً قياسياً سابقاً مسجلاً في 2006.

وذكرت السلطات المحلية، أن 31933 شخصاً وصلوا إلى الجزر منذ بداية العام مقارنة بـ31678 في 2006.

وقال خفر السواحل الإسباني، إنه تسنى منذ، الجمعة، إنقاذ 739 شخصاً من المحيط الأطلسي قبالة جزيرة إل هييرو أصغر الجزر في الأرخبيل والواقعة أقصى الغرب.

وكان خفر السواحل الإسباني أوضح، السبت، أنه عثر على جثتين، وأن شخصين آخرين فارقا الحياة في وقت لاحق في المستشفى.

وذكر فرناندو كلافيخو رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري، أن «الأرقام أظهرت نطاق الأزمة الإنسانية التي تواجهها الجزر»، ودعا إلى مزيد من المساعدات من الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الإسبانية، إنها «ستوفر مساكن طارئة إضافية لنحو ثلاثة آلاف مهاجر في الثكنات العسكرية والفنادق والنزُل».