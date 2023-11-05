شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إسرائيلي متطرف يقترح محو غزة بقنبلة نووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم – ”الخليج 365”، وكالات:

لوح وزير التراث الإسرائيلي المتطرف أميخاي إلياهو، أمس الأحد، بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبار ذلك «أحد الخيارات» لتحقيق هدف القضاء على حركة «حماس»، معتبراً أن قتل الأسرى الإسرائيليين في هذه الحال جزء من أثمان الحرب، فيما توالت ردود الفعل العربية الغاضبة والمنددة بهذه التهديدات، واعتبرت الجامعة العربية أن تصريحات الوزير الإسرائيلي كاشفة لامتلاك إسرائيل للسلاح النووي، وسط دعوات إلى مخاطبة مجلس الأمن، بينما تجاهلت الدول الغربية هذا التصريح ولم تبادر بالتعليق عليه على الفور.

وقال إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير، لإذاعة «كول باراما» الإسرائيلية، أمس الأحد، «الجيش الإسرائيلي يوجه ضربة قوية لحماس»، وتساءل: «هل هو 100% بالطريقة التي أريدها؟ لا. 60%؟ ربما يكون الأمر كذلك»، وعندما سئل عما إذا كان يتوقع إسقاط «قنبلة ذرية ما صباح الغد» على غزة، لأنه في رأيه لا يوجد «أشخاص أبرياء» هناك، أجاب: «هذه إحدى الطرق. والطريقة الثانية هي التحقق مما هو مهم بالنسبة لهم، وما الذي سيشكل الرادع التالي لهم». وأعرب إلياهو أيضاً اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وقال: «نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين» حسب زعمه، معتبراً أنه «لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة». وأيد الوزير اليميني المتطرف فكرة «استعادة» أراضي القطاع وإعادة بناء المستوطنات هناك، وعندما سئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: «يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحارى، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها».من جانبه، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنصل من تصريح إلياهو بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على غزة، وقال في بيان له: «كلام أميخاي إلياهو منفصل عن الواقع». كما أكد مكتب نتيناهو أنه قرر تعليق مشاركة أميخاي إلياهو في اجتماعات الحكومة «حتى إشعار آخر». وبدوره، انتقد منتدى أهالي الرهائن والمفقودين والذي يمثل أكثر من 240 رهينة في بيان تصريحات إلياهو «المتهورة والقاسية». وجاء في البيان «يحظر القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأخلاق الإنسانية والحس السليم، بشدة استخدام أسلحة الدمار الشامل». وعلق أحمد الطيبي عضو الكنيست العربي قائلاً: «وزير في الحكومة الإسرائيلية يقترح إلقاء قنبلة ذرية على غزة تمحو جميع سكانها (بما في ذلك الإسرائيليون). لا توجد كلمات لأتحدث بها عن هذا».

وفي أول رد فعل على تصريحات الوزير، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن تصريحات الوزير الإسرائيلي «تكرس النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني». وقال أبو الغيط عبر حسابه الرسمي على منصة إكس إن تلك التصريحات «كاشفة» واعتراف بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي. وأضاف: هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، لكل من يدافع عنها في الغرب.

من جانبه، دان الأردن «التصريحات العنصرية والتحريضية والاستفزازية» للوزير واعتبرها «دعوة إلى الإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها». وكذلك فعلت السعودية التي اعتبرت أن تصريحات الوزير تظهر «تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية». واعتبرت وزارة الخارجية السعودية أن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.

ودعا الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الجامعة العربية لتسجيل تصريح الوزير الإسرائيلي الذي هدد بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية، وإبلاغه حرفياً ورسمياً إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التطور الخطير لدى الأجهزة المختصة بمنع الانتشار النووى ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجير نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة. (وكالات)