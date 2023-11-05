تشاد تستدعي سفيرها من إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت تشاد استدعاء القائم بأعمال سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، على وقع الحرب التي تشنها على غزة. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن استدعاء تشاد القائم بأعمالها، جاء «استنكارا لخسارة حياة العديد من المواطنين الأبرياء في غزة». وأصبحت تشاد الدولة السادسة التي تستدعي مبعوثها، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن. وجاء القرار بعد أشهر من إعادة فتح سفارة الدولة الأفريقية ذات الغالبية المسلمة في تل أبيب.



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