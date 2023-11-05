مداهمات للاحتلال وسقوط شهداء بالضفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات مداهمة في الضفة الغربية، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. ونفذ الاحتلال عملية دهم لبلدة أبو ديس»، مما أدى لاندلاع «مواجهات عنيفة» استشهد على أثرها 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون. وفي نابلس، دارت مواجهات عنيفة في بلدة أوصرين بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين.



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