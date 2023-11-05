47 شهيدا فلسطينيا جديدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد أمس 47 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم المغاري وسط قطاع غزة، فيما استشهد أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة أبوديس في القدس المحتلة، وبلدة نوبا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس، 40 فلسطينيا من بينهم ثلاثة صحفيين من رام الله، وجنين، وعدة بلدات في الضفة الغربية.



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