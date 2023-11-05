انسحاب المتظاهرين من ساحة التحرير

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بغداد - ياسين صفوان - وأغلقت القوات الامنية مداخل المنطقة الخضراء وجسري الجمهورية والسنك وسط بغداد، بعد توافد المتظاهرين.

وكان مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، مساء اليوم الأحد، الى التوجه لساحة التحرير احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى بغداد.



ووصل بلينكن، مساء اليوم الأحد، الى بغداد واستقبله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.