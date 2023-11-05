انت الان تتابع خبر عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي غير مسبوق في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن سقوط العديد من الضحايا، بينهم أطفال ونساء، فيما إصيب العشرات من المدنيين، وتم تدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

وفي حصيلة أولية، أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بوصول جثامين 15 شهيداً للمستشفى، حتى الآن، جراء الغارات الاسرائيلية الأخيرة.



واستهدفت الغارات، بحسب المصادر، محيط مستشفيات غزة، وحي الزيتون، والصبرة، والرمال، والرمال الجنوبي، والشاطىء، والسفينة، والمشتل، ومجمع أنصار، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إسرائيل قطعت للمرة الثالثة كافة خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.