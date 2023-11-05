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استشهاد 51 فلسطينياً في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد اليوم، 47 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم المغاري وسط قطاع غزة, فيما استشهد أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة أبوديس في القدس المحتلة، وبلدة نوبا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

 

وفي السياق ذاته, أفاد نادي الأسير الفلسطيني, أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، 40 فلسطينيًا من بينهم ثلاثة صحفيين, من رام الله، وجنين، وعدة بلدات في الضفة الغربية, مشيراً أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الماضي 2080 فلسطينياً.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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