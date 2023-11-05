استشهاد 51 فلسطينياً في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد اليوم، 47 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم المغاري وسط قطاع غزة, فيما استشهد أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة أبوديس في القدس المحتلة، وبلدة نوبا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته, أفاد نادي الأسير الفلسطيني, أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، 40 فلسطينيًا من بينهم ثلاثة صحفيين, من رام الله، وجنين، وعدة بلدات في الضفة الغربية, مشيراً أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر الماضي 2080 فلسطينياً.