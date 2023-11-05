شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بلينكن: نعمل على عدم اتساع رقعة الصراع من غزة للمنطقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن واشنطن تعمل على عدم اتساع رقعة الصراع من غزة إلى المنطقة.

كما قال في مؤتمر صحفي من بغداد “لا نريد مواجهة مع إيران، وسنرد على أي استهداف لمصالحنا ومواطنينا”.

وحذر في كلمته الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالح الولايات المتحدة.

وتابع “نعمل بجد للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة”.

فرصة جيدة

وأضاف “الهدنة الإنسانية قد تكون فرصة جيدة للإفراج عن الأسرى المدنيين لدى حماس”.

إلى ذلك، قال بلينكن “رسالتنا واضحة بشأن التهديدات للعسكريين الأمريكيين بالمنطقة.. لا تفعلوا ذلك”.

وزار بلينكن العراق اليوم الأحد سيزور علماً أن ذلك لم يرد ضمن جدول زيارته.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي بجولة في المنطقة، زار خلالها إسرائيل وشارك في اجتماع وزاري عربي أميركي عقد في العاصمة الأردنية عمان أمس السبت، ضم أيضا وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية لبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومنذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، رفعت الولايات المتحدة جاهزيتها العسكرية في المنطقة، ودفعت بمزيد من أنظمة الدفاع الجوية إلى الشرق الأوسط.

لاسيما بعدما ارتفعت وتيرة التهديدات من قبل عدة فصائل ومجموعات مدعومة إيرانياً سواء في العراق أو سوريا وحتى لبنان، حيث هدد حزب الله أكثر من مرة بالانخراط بشكل أكبر في الحرب ضد إسرائيل إذا “استدعت الحاجة”.

ومن اليمن، هدد زعيم الحوثيين أيضا يوم العاشر من أكتوبر بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ إذا تدخلت القوات الأمريكية في الصراع بغزة بشكل مباشر، ولاحقا أعلنت إسرائيل اعتراض صواريخ ومسيرات انطلقت من اليمن.

كما تعرضت عدة قواعد أمريكية في العراق لاستهدافات بالصواريخ والمسيرات عشرات المرات منذ منتصف أكتوبر الماضي.