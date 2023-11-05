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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليمن: التصريحات بشأن ضرب غزة بالأسلحة النووية تمثل مؤشراً على مستويات غير مسبوقة من التطرف والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أعربت اليمن عن إدانتها واستنكارها للتصريحات المتطرفة الصادرة عن أحد أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وأكدت “الخارجية اليمنية” في بيان لها اليوم، أن هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً وتحريضاً على القتل يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف، داعيةً المجتمع الدولي إلى وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.