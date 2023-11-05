اليمن: التصريحات بشأن ضرب غزة بالأسلحة النووية تمثل مؤشراً على مستويات غير مسبوقة من التطرف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت اليمن عن إدانتها واستنكارها للتصريحات المتطرفة الصادرة عن أحد أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي، حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأكدت “الخارجية اليمنية” في بيان لها اليوم، أن هذه التصريحات تمثل تهديداً خطيراً وتحريضاً على القتل يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف، داعيةً المجتمع الدولي إلى وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.