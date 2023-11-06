شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين عن حملة "صوتك مستقبلك.. انزل شارك": وصلت لـ 5 ملايين مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين فى مصر بالحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لدعم المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار :"صوتك مستقبلك .. انزل وشارك".

وأعرب نقيب الفلاحين عن شكره وتقديره لما تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات مُمثلة في قطاع الإعلام الداخلي من جهود لتوعية وتثقيف المواطنين بمختلف الفئات، مشيدا بتواصل المراكز الإعلامية التابعة للقطاع مع المزارعين نظراً لأنهم الفئات الأكثر احتياجاً للوعي على مستوى الجمهورية من خلال تواجدها في القرى والنجوع والريف، وأنه الجهاز الإعلامي الأوحد الذي يتواصل مع المواطنين مباشرةً من خلال المُختصين بل ويتناقش معهم وجهاً لوجه ويستمع إلى آرائهم ومُقترحاتهم ليكون حلقة الوصل على أرض الواقع بين المواطنين من كافة الفئات والحكومة.

وأضاف حسين عبدالرحمن أن حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" وصلت لكل المشتغلين بالنشاط الزراعي في مصر البالغ عددهم 5.2 مليون مشتغل بهذا القطاع الحيوي بما يمثل 19.2% من إجمالي المشتغلين في مصر.

وأكد الدكتور أحمد يحيى قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات أهمية الفلاح في الحفاظ على الأمن الغذائي وأنه يمثل أحد محاور الأمن القومي المصري لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج الزراعي من جهة والاستهلاك من جهة أخرى، مشيرا الى أن الدولة المصرية أولت للفلاح اهتماماً كبيراً حيث تم تطوير القرى المصرية من خلال المبادرات الرئاسية والقومية تطوير الريف المصرى.