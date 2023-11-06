أشارت نقابة المعلمين، في بيان، الى أنها "تتقدم وأعضاء في المجلس التنفيذي ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع، بأحرّ التعازي من عائلة الشهداء الأربعة، ومن إدارة مدرسة القلبين الأقدسين في عين إبل، ومعلميها وطلابها"، داعيةً إلى "يوم حداد تربوي غدا في المدارس الرسمية والخاصة يلبّي فيه المعلمون دعوة وزير التربية إلى الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الأطفال الثلاثة وجدتهم، والذين نسأل الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن تقام فيه أنشطة رمزية يعبّر فيها الطلاب عن إدانتهم لهذه الجريمة وعن تضامنهم مع العائلة المفجوعة ومع إدارة المدرسة".

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المعلمين: ندعو ليوم حداد تربوي غدًا نلبّي فيه دعوة الحلبي للوقوف دقيقة صمت بسبب جريمة عيناثا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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