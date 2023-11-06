استقالة رئيس مجلس مدينة بيرنلي و10 أعضاء من حزب العمال البريطاني بسبب رفض زعيمه طلب وقف إطلاق النار بغزة

استقال رئيس مجلس مدينة بيرنلي و10 أعضاء من حزب العمال البريطاني بسبب رفض زعيمه طلب وقف إطلاق النار بغزة.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية أنه في الوقت الذي ينأى فيه رئيس حزب العمال البريطاني كير سترامر، عن دعم وقف إطلاق النار في غزة، فإن كثيرا من أعضاء حزبه لا يشاركونه الرأي.

ووفقا للتقرير، فإن على رأس هؤلاء المعارضين الداخليين شابانا محمود، وهي وزيرة العدالة في حكومة الظل العمالية في بريطانيا، والعضو المسلم الوحيد فيها.

ويضيف بأن 34 مجلسا محليا تابعا لحزب العمال يدعم وقفا لإطلاق النار، كما يدعم القرار ربع نواب الحزب في مجلس العموم، وأكثر من 20 وزيرا في حكومة الظل.

ومن المقرر أن يجتمعوا للضغط على قيادة حزب العمال لتغيير موقفها ودعم وقف إطلاق النار، مما قد يتسبب في توسيع الانقسامات داخل الحزب، ويعرض سلطة ستارمر داخله للخطر.