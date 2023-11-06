أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إندلاع حريق في تل ابيب جراء سقوط صاروخ من القبة الحديدية أثناء محاولة إعتراض صواريخ أُطلقت من غزة".
وفي التفاصيل، بان أحد صواريخ القبة الحديدية الذي اطلقه الجيش الاسرائيلي فشل في اعتراض صواريخ المقاومة التي انطلقت من غزة وسقط على الاحياء السكنية على منطقة ريشون لتسيون جنوبي تل ابيب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد صواريخ القبة الحديدية يفشل في اعتراض صواريخ المقاومة ويسقط على الاحياء السكنية في تل ابيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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