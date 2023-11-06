أحد صواريخ القبة الحديدية يفشل في اعتراض صواريخ المقاومة ويسقط على الاحياء السكنية في تل ابيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إندلاع حريق في تل ابيب جراء سقوط صاروخ من القبة الحديدية أثناء محاولة إعتراض صواريخ أُطلقت من غزة".

وفي التفاصيل، بان أحد صواريخ القبة الحديدية الذي اطلقه الجيش الاسرائيلي فشل في اعتراض صواريخ المقاومة التي انطلقت من غزة وسقط على الاحياء السكنية على منطقة ريشون لتسيون جنوبي تل ابيب.