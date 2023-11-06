دانت جامعة الدول العربية، التصريحات العنصرية الصادرة عن وزير في حكومة الكيان الإسرائيلي، بشأن دعوته لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم: "تصريحات الوزير الإسرائيلي كاشفة، وتكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني".

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تعتبر التهديدات الإسرائيلية بإلقاء قنبلة على غزة تكريساً لنظرة عنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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