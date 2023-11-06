شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة عسكرية في الصومال ل 11 مسؤولاً بتهمة الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت محكمة عسكرية في الصومال، أمس الأحد، نظر قضية تتعلق بالإرهاب ضد 11 مسؤولاً بمديرية هدن في محافظة بنادر، فيما نفذت قوات الجيش الصومالي، أمس، عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية في مناطق بمحافظة بكول.

والمتهمون ال11 الذين مثلوا أمام المحكمة، 3 منهم نساء، جميعهم رؤساء مديريات ورؤساء أقسام بمديرية هدن.

ووفق النيابة الصومالية، فإن المتهمين «شكّلوا شبكة تجسس تعمل في مديريات دينيلي وياقشيد وهدن وهولوداغ وهيلوا، وكانوا ينفّذون أعمالاً إرهابية تشمل جرائم قتل وتفجيرات».واتهمت النيابة، وفق «وكالة الأنباء الصومالية (الرسمية)»، المتهمين ب«العمل مع ميليشيات الشباب»، وطلبت من المحكمة العسكرية «إصدار الحكم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم قتل وتفجيرات وقعت في مقديشو».

وتُقاتل الحكومة الصومالية حركة «الشباب»، المرتبطة ب«تنظيم القاعدة» الإرهابي، منذ عام 2006. وتنفّذ الحركة التي تريد الإطاحة بالحكومة هجمات متكررة بالأسلحة والقنابل، وتستهدف قوات حفظ السلام التي تدعم الحكومة.

(وكالات)