شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: أرسلنا 3 طائرات مساعدات لغزة ولدينا 3 سفن في شرق المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قال مسؤولون كبار، الأحد، إن 54 طناً من المساعدات الفرنسية لغزة وصلت إلى مصر في مطلع هذا الأسبوع على متن ثلاث طائرات، وإن باريس لديها ثلاث سفن تابعة للبحرية في شرق البحر المتوسط ​​جاهزة للتعامل مع مستجدات الوضع.

جاءت هذه الإعلانات في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة إلى الدوحة إلى «هدنة إنسانية فورية» وحذرت من السماح بانتشار الصراع في المنطقة.

وأوضح الجيش الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»، أن المساعدات الفرنسية سُلّمت في مطلع الأسبوع بعد أن وصلت على متن طائرتي «إيرباص إيه400إم». ولاحقاً قال وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو إن «طائرة مساعدات ثالثة من الطراز ذاته وصلت»

وقال اللفتنانت كولونيل نيكولا، وهو قائد إحدى الطائرات، صباح،السبت، قبل إقلاعها «تتضمن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة أدوية ومساعدات غذائية ومولدات كهربائية».

وأضاف الجيش الفرنسي، أن «حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية تونير المجهزة بمرافق طبية وسفينتين تابعتين للبحرية موجودتان في البحر المتوسط».

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي، الخميس، أن باريس سترسل حاملة طائرات هليكوبتر ثانية هي ديكسمو.