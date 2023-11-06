الصومال: تنفيذ عمليات عسكرية ضد «الشباب»

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

نفذت قوات الجيش الوطني الصومالي، لاسيما الكتيبة التاسعة التابعة للفرقة 60، أمس، عمليات عسكرية ضد مليشيات «الشباب» في مناطق بمحافظة بكول. وقال قائد اللواء التاسع من الفرقة 60، العميد يونس آدم حسن، لوسائل الإعلام الوطنية، إن العمليات نفذت في مناطق وروين وورطتو وعيل لهلي وموريغابي بمحافظة بكول.

وأمس الأول، أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) تكثيف هجماتها العسكرية المشتركة مع قوات الأمن الصومالية ضد مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية.

وأشار قائد قوات البعثة جنرال سام أوكيدينج في مؤتمر صحفي إلى أن هطول الأمطار أدى إلى تأخير طفيف في خطط مواصلة الجهود الهادفة إلى تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الشباب.