تونس.. تعزيزات أمنية لتعقب إرهابيين

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

دفعت قوات الأمن التونسية بتعزيزات كبيرة شمال العاصمة بمنطقة رواد لملاحقة عناصر إرهابية فرت من سجن المرناقية منذ الأربعاء الماضي.

وأفاد شهود، بتحول قوات خاصة صباح أمس إلى منطقة رواد فيما تحلق مروحية عسكرية في المنطقة لتعقب الإرهابيين الخمسة. وكانت المنطقة نفسها شهدت في 2014 عملية أمنية ضد سبعة عناصر إرهابية جرى تصفيتهم بعد تحصنهم بأحد المنازل.

والأربعاء الماضي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن فرار خمسة سجناء هي عملية «تهريب» جرى التخطيط لها منذ أشهر.

وقال «كل القرائن والدلائل تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة».

وتمت اثر ذلك إقالة مسؤولَين أمنيين هما المدير العام للمصالح المختصّة والمدير المركزي للاستعلامات العامة.

وشهدت تونس منذ عام 2012 تصاعداً في نشاطات جماعات إرهابية نفذت هجمات مسلحة استهدفت عشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح.