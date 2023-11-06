التعديل 14 الحجة الدستورية لاستبعاد ترمب

استمع القضاة في كولورادو ومينيسوتا الأسبوع الماضي إلى الحجج في القضايا التي رفعتها مجموعات من الناخبين زعموا أن جزءًا من الدستور غالبًا ما يتم تجاهله - المادة 3 من التعديل الرابع عشر - يمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاقتراع في ولايتهم. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجزئية في كولورادو حكمًا أوليًا هذا الشهر.

وستنظر محكمة في ميشيغان هذا الأسبوع في قضية مماثلة ضد ترمب حيث يقوم محاموه بمقاضاة المسؤولين في تلك الولاية لإدراجه قسرًا في بطاقة الاقتراع.

يزعم منتقدو ترمب أنه انتهك بوضوح المادة 3 نظرًا لارتباطه بأعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي والجهود المبذولة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.

وتم التصديق على القسم 3 من التعديل الرابع عشر بعد الحرب الأهلية لمنع المتمردين الكونفدراليين السابقين من انتخابهم لمناصب حكومية. والذي ينص على: إن أي شخص أدى اليمين «كضابط في الولايات المتحدة لدعم الدستور» ثم «انخرط في تمرد» أو قدم «المساعدة أو الراحة للعدو» لا يمكنه تولي منصب.

نظرية مؤامرة

وقال لورانس ترايب، أستاذ القانون بجامعة هارفارد والباحث الدستوري: «الأمر واضح للغاية». «الاحتمالات هي أن محكمة ولاية واحدة على الأقل ستقرر أن لغة التعديل الرابع عشر تعني ما تقوله وتقول ما تعنيه، وهذا ينطبق على هذه الحالة الواضحة».

ووصف ترمب الدعاوى القضائية بأنها «نظرية مؤامرة سخيفة» و«تدخل في الانتخابات». ويقول فريقه القانوني في وثائق المحكمة إن حق التعديل الأول في حرية التعبير يحمي الرئيس السابق من مزاعم تورطه في التمرد.

ووصف محامي ترمب، سكوت جيسلر، الذي دافع عنه في المحكمة في كولورادو الأسبوع الماضي، تحدي التعديل الرابع عشر هناك بأنه «مناهض للديمقراطية» وأكد أنه «يبدو أنه يطفئ فرصة.. وأنهم قادرون على اختيار والتصويت للمرشح الرئاسي الذي يريدونه».

نظرية الإبعاد

واكتسبت الحجة الدستورية لاستبعاد ترمب زخمًا بعد أن كتب اثنان من الباحثين القانونيين المحافظين البارزين تحليلا في مجلة Law Review بجامعة بنسلفانيا، وخلص إلى أن المادة 3 «صالحة وقابلة للتنفيذ وذاتية التنفيذ» - وتنطبق على ترمب.

إن الادعاء، بموجب هذه النظرية، بأن كل وزير خارجية لديه السلطة لإبعاد ترمب من بطاقات الاقتراع من جانب واحد، مدعوم، جزئيًا على الأقل، بحكم محكمة الاستئناف لعام 2012 من قاضي المحكمة العليا الحالي - ومرشح ترمب - نيل. جورساتش.

في نزاع حول مواطن متجنس يسعى للترشح للرئاسة في كولورادو، خلص جورساتش إلى أن «المصلحة المشروعة للدولة في حماية النزاهة والأداء العملي للعملية السياسية تسمح لها باستبعاد المرشحين المحظورين دستوريًا من تولي مناصبهم من الاقتراع».

وقالت سارة إيسجور، المحللة القانونية في شبكة ABC News والمسؤولة السابقة في وزارة العدل في عهد ترمب، إن القضية «صعبة».

التعديل 14 ينص على:

أي شخص أدى اليمين «كضابط في الولايات المتحدة لدعم الدستور» ثم «انخرط في تمرد» أو قدم «المساعدة أو الراحة للعدو» لا يمكنه تولي منصب.