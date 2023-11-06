روسيا تنتظر نفاد الدعم الغربي لكييف

ذكر الجيش الروسي، أن ضربة صاروخية أوكرانية على حوض بناء السفن في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، ألحقت أضرارا بسفينة روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية أطلقت 15 صاروخا من طراز كروز على حوض بناء السفن زاليف في مدينة كيرتش الواقعة شرق شبه جزيرة القرم. وذكر بيان للوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت 13 صاروخا لكن آخرين أصابوا حوض بناء السفن وألحقوا أضرارا بسفينة.

وتعليقًا على الضربة الأخيرة قال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه ييرماك في منشور على تطبيق تلغرام إن «الحياة تثبت باستمرار أنه لن يكون هناك أسطول البحر الأسود (الروسي) في شبه جزيرة القرم».

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة لا يمكنها تقديم الدعم لكييف إلى ما لا نهاية، فلديها الكثير من مشاكلها الخاصة، وهذا هو الحال أيضًا في أوروبا.

رد روسي

وقال بيسكوف، في مقابلة: «في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، هناك إرهاق متزايد من المشكلة الأوكرانية في حد ذاتها، ومن نظام كييف ومن العبء الذي وضعوه على أكتافهم»، مضيفًا أن ذلك يرجع إلى ضخ الأموال للنظام الأوكراني وتزويده بالأسلحة والذخائر.

وأوضح، أنه «حتى الدول القوية من الناحية الاقتصادية مثل الولايات المتحدة لا يمكنها القيام بذلك إلى أجل غير مسمى، فلديها الكثير من مشاكلها الخاصة.. وكل هذا في مرحلة ما يتحول إلى عبء غير ضروري لن تعود قادرة على تحمله».

وأشار إلى أنهم في الغرب «يدركون أن جزءًا من الأموال التي يقدمونها لأوكرانيا يتم سرقتها. ونحن نستمع إلى هذه الاعترافات في الكونغرس أثناء المناقشات وفي اللجان. وبالطبع، يتعين عليهم أن يشرحوا لناخبيهم بطريقة أو بأخرى سبب عدم وجود آلية مناسبة للإنفاق.. لماذا يغضون الطرف عن ذلك، لماذا يطرحون مسألة تخصيص مبالغ جديدة».

أسطول بحري

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، في بيان إنه في وقت الهجوم الذي نفذه الطيران التكتيكي الأوكراني، «كانت إحدى أحدث السفن التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي في حوض بناء السفن - حاملة صواريخ كروز كاليبر». لكنه لم يقل بشكل مباشر أن هذه السفينة بالذات تضررت من الضربة.

وكانت شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014، هدفا متكررا منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا قبل 20 شهرا.

القرم

كانت شبه جزيرة القرم بمثابة المحور الرئيسي لدعم الغزو

استهدفت أوكرانيا بشكل متزايد المنشآت البحرية فيها

أدى هجوم صاروخي أوكراني على حوض بناء السفن الاستراتيجي في مدينة سيفاستوبول الساحلية إلى تدمير سفينتين روسيتين وإصابة 24 شخصا في وقت لاحق من الشهر نفسه، استهدف هجوم صاروخي مقر البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم في سيفاستوبول