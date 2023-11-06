الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل شن هجمات على لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري اليوم الأحد إن الجيش يعمل بناء على معلومات المخابرات ويفحص جميع الوقائع في لبنان بدقة، وذلك في معرض رده على سؤال عن أنباء قصف سيارة أودى بحياة مدنيين في جنوب لبنان.

وأضاف في مؤتمر صحفي «فيما يتعلق بلبنان، ننفذ هجماتنا استنادا إلى معلومات المخابرات وسنواصل شن هجمات. هذه هي مهمتنا. سنهاجم كل من يهددنا».

وأردف: «ندرس بالطبع جميع الأحداث في لبنان لفهم التفاصيل. هذا ما يمكنني قوله في هذه المرحلة».

كان قصف إسرائيلي قد استهدف سيارة مدنية نتج عنه استشهاد 3 أطفال وجدتهم وجرح من كان معهم في السيارة اليوم الأحد، وفي المقابل وردا على العدوان الإسرائيلي شن حزب الله هجوما على الشمال الإسرائيلي مما أسفر عن مقتل إسرائيلي واحد.

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