الحزب الحاكم في غانا يصوت لانتخاب مرشح لانتخابات عام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الحزب الحاكم في غانا، انتخابات تمهيدية لانتخاب مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، حيث يرجح على نطاق واسع فوز نائب الرئيس محمودو بوميا.

وتشهد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أسوأ مشاكلها الاقتصادية منذ سنوات، ومن المتوقع أن تهيمن الأزمة على الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2024 لخلافة الرئيس نانا أكوفو أدو.

وتروج استطلاعات الرأي لبووميا، نائب محافظ البنك المركزي السابق، للفوز بترشيح الحزب الوطني الجديد ومواجهة مرشح المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض، الرئيس السابق جون دراماني ماهاما.

وقال بوميا، إن سأعطي الحزب الوطني التقدمي أفضل فرصة للفوز، مضيفًا أنا ملتزم بوحدة الحزب الوطني التقدمي، وباعتباري حامل علم الحزب سأضم الجميع إليه".

"أعتقد أنني أحظى بشعبية أكبر بين القاعدة الشعبية مقارنة بالمؤسسة."

وكان خصمه الرئيسي، كينيدي أجيابونج، واثقًا أيضًا من الفوز يوم السبت، ويتطلع إلى الاستفادة من دعم حزبه الشعبي.

وقال المتحدث باسمه "نتوقع الحصول على 70 بالمئة على الأقل من الأصوات." "نحن لا نبني ثقتنا على أي استطلاعات للرأي. نحن مع القاعدة الشعبية."

ومن المتوقع صدور النتائج الأولية حوالي الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

"معركة مباشرة"

وقال كواسي أماكي بواتينغ، المحاضر السياسي في جامعة كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا، لوكالة فرانس برس إن "استطلاعات الرأي لصالح بوميا".

وقال "من الواضح أنه يبدو في المقدمة. ومع ذلك، لا ينبغي له أن يشعر بالرضا عن النفس لن تكون المهمة سهلة بالنسبة له في الانتخابات الرئيسية إذا فاز، بالنظر إلى حالة الاقتصاد الآن". .

ويتنافس أيضًا وزير الزراعة السابق أوسو أفري أكوتو والنائب السابق فرانسيس أداي نيموه.

لكن كوامي أساه أسانتي، المحاضر السياسي في جامعة غانا-ليغون، قال لوكالة فرانس برس إنها كانت "معركة مباشرة" بين باوميا وأجيابونغ.

وقال إن السباق "كان من الصعب تحديده" و"يمكن أن يسير في الاتجاهين لأن المتنافسين الرئيسيين يتمتعان بدعم شعبي".

غانا، وهي منتج رئيسي للكاكاو والذهب، لديها أيضًا احتياطيات من النفط والغاز.

لكن عبء ديونها توسع، وعانت مثل غيرها من الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.

ووقعت غانا اتفاقا مع صندوق النقد الدولي العام الماضي حيث سعت البلاد إلى دعم ماليتها العامة وإدارة ديونها بشكل أفضل.

وقد توصلت مؤخرًا إلى اتفاق بشأن شروط الدفعة الثانية البالغة 600 مليون دولار من صفقة الائتمان البالغة قيمتها 3 مليارات دولار.

واحتشد عدة مئات من المتظاهرين المعارضين في العاصمة الغانية أكرا الشهر الماضي للتنديد بالأزمة الاقتصادية، وألقوا باللوم فيها على سياسات محافظ البنك المركزي.

ويتولى أكوفو أدو قيادة البلاد منذ عام 2017 وسيتنحى بعد قضاء الفترتين اللتين يسمح بهما الدستور. وخسر مرشح المعارضة ماهاما أمام أكوفو أدو في انتخابات 2016 و2020.