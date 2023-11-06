مقتل 347 جنديًأ إسرائيليًا منذ طوفان الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف قواته إلى 347 إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي: «نضرب بكل قوة أهدافا لحركة حماس وسنواصل ذلك»، مضيفا أن «قوات برية وبحرية وجوية تشارك في الهجوم على غزة، حيث هاجمت هذه القوات 2500 هدف منذ بدء العملية البرية».

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قواته حاصرت مدينة غزة ووصلت إلى شاطئ البحر، كما زعم أن حركة حماس تستخدم سكان قطاع غزة كدروع بشرية.

ولدى حديثه عن المحتجزين لدى حماس، قال هاغاري: «نعمل للحصول على معلومات بشأنهم، ونقوم بكل ما يلزم لتأمين الإفراج عنهم»، مضيفا: «تواصلنا مع 240 عائلة من عائلات المحتجزين وهذا العدد ممكن أن يتغير».

وعلى الجهة الأخرى، حيث تتبادل إسرائيل وحزب الله الضربات منذ بدء العدوان على غزة، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: «أسقطنا مسيرة حاول حزب الله إطلاقها نحونا، ونهاجم أهدافا في لبنان وفقا للمعلومات الاستخبارية».

غزة تواجه الإبادة

ولليوم الـ30 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 9770 شهيدا، منهم 4800 طفل، و2550 سيدة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 24808 فلسطينيين، فضلا عن 2660 مفقودا، بينهم 1270 طفلا.

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