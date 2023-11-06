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تحذير لقائدي السيارات.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والساحلي 4 ساعات

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، إغلاق طريقي "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي والساحلي الدولي في الفترة من 4 إلى 8 صباح غد الاثنين، وذلك حتى وضوح الرؤية للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب غدًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأهابت محافظة الإسكندرية في بيان قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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