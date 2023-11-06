نشرة البرلمان| مطالب بتحمل الدول مسئوليتها تجاه تغير المناخ.. وفضح انتهاكات الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

حمل النواب الدول المتقدمة والصناعية مسئولية التغيرات المناخية، وناقش مجلس الشيوخ اليوم ملف الحد من آثارها وناقش مجلس النواب فضائح والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأحداث في البرلمان والتي جاءت كالتالي:

النواب يحملون الدول المتقدمة والصناعية مسئولية التغيرات المناخية

فتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ملف الحد من آثار التغيرات المناخية الكربون- وضريبة الكربون) وطالب النواب بتحمل الدول المتقدمة لما تسببوا فيه من تحول و تغيرات المناخية.

واستعرض النائب عمرو عزت تقرير اللجنة، قائلًا: إن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات.

وطالب النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ، مصر بالتحركمن أجل الضغط على إسرائيل لدفع تعويض عن الانبعاثات التي تخرجنتيجة القصف الجنوني على قطاع غزة.

اتفاق بين حقوق إنسان النواب ورئيس البرلمان العربي على فضح انتهاكات الاحتلال

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضواناجتماعها برئيس البرلمان العربي عادل العسومي وذلك لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزماتالإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

وتوافق كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس البرلمان العربي على تشكيللجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكاتالكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما أكدت لجنةحقوق الإنسان على تعاونها الكامل في ذلك على أن تكون هذه اللجنةفي انعقاد دائم.

طلب إحاطة بشأن أوجه استغلال أراضي الدولة المستردة

تقدمت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة.

وذكرت النائبة في طلبها، حققت لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.

أول تعليق من "طاقة النواب" على رفض الرئيس زيادة أسعار السولار

وجهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرفضه لطلب من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل معتبراً هذا التوجه الرئاسى بمثابة انحياز حقيقى وكبير للطبقات الكادحة.

وقال النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هذا التوجه الرئاسى يؤكد الحرص الكبير من الرئيس السيسى على حماية الطبقات الكادحة من محدودى الدخل وغير القادرين خاصة أن رفع أسعار السولار كان فى مقدمة الاسباب التى تؤدى الى ارتفاعات كبيرة فى مختلف السلع لأن غالبية سيارات النقل الثقلية والتى تقوم بنقل البضائع والسلع فيما بين المحافظات والمدن تعمل بالسولار.

وكيل مجلس النواب يلتقي نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

استقبل محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب اليوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023 بمقر مجلس النواب كيم يونج جو نائبة رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية الوفد المُرافق لها. لمزيد من التفاصيل